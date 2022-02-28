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Путин заявил Макрону об открытости России к переговорам с Украиной

В разговоре с Макроном Путин заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президент России Владимир Путин во время переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Москва открыта к переговорам с представителями Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом Путин подчеркнул, что урегулирование украинского вопроса возможно только при учете интересов России, в которые входит признание Киевом Крыма, а также денацификация и демилитаризация Украины и нейтральный статус для страны.

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Роман Кирьянов
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