Путин заявил Макрону об открытости России к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин во время переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Москва открыта к переговорам с представителями Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом Путин подчеркнул, что урегулирование украинского вопроса возможно только при учете интересов России, в которые входит признание Киевом Крыма, а также денацификация и демилитаризация Украины и нейтральный статус для страны.