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Путин объяснил Макрону угрозу украинских националистов

Президент Путин заявил Макрону, что угроза исходит от украинских националистов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Украинские националисты используют гражданских в качестве живого щита. От них исходит угроза, объяснил президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. Украинские националисты, в свою очередь, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах, добавил Путин.

Лидеры России и Франции договорились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Юлия Ямпольская
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