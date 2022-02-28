Путин объяснил Макрону угрозу украинских националистов

Украинские националисты используют гражданских в качестве живого щита. От них исходит угроза, объяснил президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. Украинские националисты, в свою очередь, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах, добавил Путин.

Лидеры России и Франции договорились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).