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В США рассказали о нехватке у ЕС ракет после приостановки запусков «Союзов»

ArsTechnica: европейские ракеты Vega или Ariane 5 не смогут заменить российский «Союз»

Фото: Joe Skipper / Reuters

Евросоюзу будет не хватать ракет после приостановки запусков российских средних носителей «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане, рассказывает ArsTechnica.

Американское издание напоминает, что в ходе ближайшего пуска «Союза-2» с Куру должны были выводиться два спутника навигационной системы Galileo, а носители Vega или Ariane 5 не смогут заменить российскую ракету.

В публикации отмечается, что легкой ракеты Vega недостаточно для запуска двух космических аппаратов Galileo, тогда как пуски тяжелой ракеты Ariane 5, которая выводится из эксплуатации, уже распланированы. Автор из США допускает, что носитель Ariane 6 двух модификаций, который сможет заменить «Союз-2» и Ariane 5, не будет введен в эксплуатацию минимум до 2023 года.

«Поэтому неясно, какие шаги может предпринять Европа, когда ей понадобится быстро запустить спутник Galileo», — говорится в публикации. Издание считает маловероятным использование ракет SpaceX для запуска европейских спутников.

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Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру.

25 февраля Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил второй пакет санкций в отношении России из-за специальной операции в Донбассе.

Также в феврале Рогозин предложил доработать стартовый комплекс Куру для запуска пилотируемых космических кораблей. Он отметил, что использование космического корабля «Союз МС» и ракеты «Союз-2» позволит европейским налогоплательщикам сэкономить средства.

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Иван Потапов
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