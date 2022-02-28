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Спорт

«Спартак» выступил с заявлением после исключения из Лиги Европы

В «Спартаке» выразили несогласие с решением ФИФА и УЕФА об исключении клуба из ЛЕ

Фото: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Московский «Спартак» выступил с заявлением относительно решения Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому российские команды лишились права на участие в международных турнирах. Текст доступен на сайте красно-белых.

«Спорт, с нашей точки зрения, должен возводить мосты, не сжигать их», — говорится в заявлении «Спартака». Клуб выразил несогласие позицией ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и подчеркнул, что вынужденно подчиняется решению организаций.

«Спартак» оставался последним российским клубом в еврокубках в нынешнем сезоне. Красно-белые должны были сыграть против «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее ФИФА совместно с УЕФА исключила российские национальные команды и клубы из международных турниров. Сборная России потеряла право на продолжение борьбы за выход на чемпионат мира в Катаре.

Николай Костюков
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