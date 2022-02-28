Тарпищев порассуждал о статусе первой ракетки мира Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев порассуждал о статусе первой ракетки мира Даниила Медведева. Его цитирует «Матч ТВ».

Тарпищев поздравил Медведева и отметил, что теннисист заслужил лидерство в мировом рейтинге, потому что является профессионалом с большой буквы. «Он показывает отличный стабильный теннис на протяжении последних двух лет. И это еще не предел», — заявил глава ФТР.

Тарпищев ответил на вопрос о том, как долго Медведев сможет удерживать первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). «Это будет сложно сделать. Начнется грунтовый сезон, а это не самое любимое покрытие для Даниила. До "Ролан Гаррос", думаю, он будет первым, а дальше будет видно», — сказал специалист. Он предположил, что Медведев и бывший лидер рейтинга, серб Новак Джокович, будут поочередно сменять друг друга на первой строчке.

28 февраля Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. 26-летний россиянин имеет в активе рейтинга ATP 8615 очков. Это произошло после того, как россиянин, выступавший на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара и вышел в четвертьфинал. Джокович в это же время проиграл на турнире категории ATP-500 в Дубае.