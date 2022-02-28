Медведев стал первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

26-летний россиянин имеет в активе 8615 баллов. Вслед за ним расположился бывший лидер рейтинга, сербский теннисист Новак Джокович, у которого 8465 баллов. Третью строчку сохранил немец Александр Зверев. Он набрал 7515 баллов.

Ранее Джокович одним словом отреагировал на первое место Медведева в рейтинге АТР. «Даниил официально стал номером один в мире? Поздравляю. Сказать еще пару слов? Поздравляю», — сказал сербcкий теннисист. Он добавил, что по-прежнему мотивирован и будет играть везде, где у него будет возможность.

24 февраля стало известно, что Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал. Джокович в это же время проиграл на турнире категории ATP-500 в Дубае.