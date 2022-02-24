Джокович одним словом отреагировал на первое место Медведева в рейтинге АТР

Серб Новак Джокович одним словом отреагировал на первое место россиянина Даниила Медведева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его цитирует «Чемпионат.com».

«Даниил официально стал номером один в мире? Поздравляю. Сказать еще пару слов? Поздравляю», — сказал сербcкий теннисист. Он добавил, что по-прежнему мотивирован и будет играть везде, где у него будет возможность.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил попадание Медведева на первую строку рейтинга АТР. Он назвал выдающимся результат россиянина. «Даня — гениальный и умный игрок, причем интеллигент. Здорово учился, имеет множество душевных положительных моментов. Я восхищен им. Хотелось бы, чтобы он подольше занимал эту строчку», — поделился глава ФТР.

24 февраля стало известно, что Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал. Также 24 февраля действующий лидер рейтинга Новак Джокович проиграл на турнире категории ATP-500 в Дубае и потерял 410 баллов. Таким образом, Медведев набрал 8525 очков и обошел Джоковича, у которого в активе теперь 8465 очков. Обновленный рейтинг будет доступен 28 февраля.

