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Тарпищев оценил попадание Медведева на первую строку рейтинга ATP

Тарпищев назвал выдающимся результатом попадание Медведева на первую строку рейтинга ATP
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Henry Romero / Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил попадание Даниила Медведева на первую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его слова передает «Чемпионат.com».

Тарпищев назвал выдающимся результат россиянина. «Даня — гениальный и умный игрок, причем интеллигент. Здорово учился, имеет множество душевных положительных моментов. Я восхищен им. Хотелось бы, чтобы он подольше занимал эту строчку», — поделился глава ФТР.

Тарпищев также отметил, что Медведев — настоящий лидер и прекрасный товарищ. «Ценю его и уважаю как человека с большой буквы. Дружба в команде — Андрей Рублев, Карен Хачанов и Медведев — это круто. Они с самого детства играли до 12-16 лет и сохранили отношения, а это дорого стоит», — заявил он.

Ранее 24 февраля стало известно, что Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал. Также 24 февраля действующий лидер рейтинга Новак Джокович проиграл на турнире категории ATP-500 в Дубае и потерял 410 баллов. Таким образом, Медведев набрал 8525 очков и обошел Джоковича, у которого в активе теперь 8465 очков. Обновленный рейтинг будет доступен 28 февраля.

Дарья Коршунова
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