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Китай в борьбе за экологию поставил рекорд по расходу угля

Китайская экономика по итогам 2021 года использовала рекордный объем энергии и угля

Фото: Huang Shipeng / ZumaPress / Globallookpress.com

В 2021 году КНР установила десятилетний рекорд по объему использования энергии и угля, пишет Reuters. Это связано с восстановлением экономики страны после пандемии COVID-19.

По итогам прошлого года Китай использовал 5,24 миллиарда тонн стандартного угольного эквивалента энергии (объем энергии, выработанный при сжигании определенного объема угля — прим. «Ленты.ру»), что на 5,2 процента больше, чем в 2020 году. Потребление угля в стране выросло в 2021-м по сравнению с годом ранее на 4,6 процента. Рекордные значения его расхода достигнуты на фоне решений китайских властей о сокращении выбросов углекислого газа.

Для этого правительство ограничивает строительство в отраслях с высоким энергопотреблением, повышает эффективность расхода энергии и увеличивает использование вместо угля газа, водорода, энергии ветра и солнца.
Председатель КНР Си Цзиньпин поставил цель достичь пика выброса страной углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, но не установил ограничения на общее потребление энергии или уровень выбросов углекислого газа.

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Вместе с тем в 2021 году китайские власти одобрили масштабный план по расширению угольных шахт, в результате чего его добыча может вырасти на 420 миллионов тонн в год. По итогам года производители угля показали рекордный уровень добычи, поскольку стремились гарантировать энергоснабжение после общенационального дефицита электроэнергии

Существуют проблемы и с энергоэффективностью китайского экономики. По плану, к 2025 году сокращение ее углеродоемкости (показатель того, сколько углерода выбрасывается при росте экономики) должно составить 18 процентов по сравнению с 2021 годом. Одновременно с ней к 2025 году должна снизиться и энергоемкость (показатель того, сколько энергии используется на единицу экономического роста) — на 13,5 процента. Несмотря на серьезные меры по снижению потребления электроэнергии, включая прямое ограничение, по итогам прошлого года падение показателя составило 2,7 процента вместо запланированных трех процентов.

Такое увеличение добычи и потребление угля вкупе с отставанием в выполнении плана декарбонизации экономики беспокоит многих экспертов. «Энергетическая безопасность превосходит амбиции Китая по декарбонизации, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и мы ожидаем, что спрос на уголь в стране будет неуклонно расти», — заявил аналитик Rystad Energy Джастин Хосе. Rystad Energy — крупная консалтинговая компания, занимающаяся исследованиями в области энергетики. По мнению экспертов Greenpeace, КНР не сможет достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

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Платон Щукин
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