Украина пообещала «не сдать ни метра» на переговорах с Россией

Украинская делегация во время переговоров с российской стороной, которые пройдут в Белоруссии, пообещала отстоять свои интересы. Об этом заявила вице-премьер республики по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, ее цитирует ТАСС.

«Делегация проинструктирована президентом, никто не сдаст ни метра наших интересов», — сказала она. Вице-премьер также рассказала, что Евросоюз (ЕС) принял решение предоставить Украине самолеты помимо противотанковых и зенитных ракетных комплексов.

Российско-украинские переговоры пройдут в Белоруссии 28 февраля. Начало встречи назначено на 12:00 по московскому времени. Главной целью переговоров России и Украины является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, заявили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

В офисе украинского президента уточнили, что в переговорах примут участие министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД республики Николай Точицкий, а также глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация будет состоять из представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента.