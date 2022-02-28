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Федерация хоккея Финляндии высказалась об участии России в чемпионате мира-2022

Федерация хоккея Финляндии назвала невозможным участие России и Белоруссии в ЧМ-2022

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Федерация хоккея Финляндии сделала заявление о грядущем чемпионате мира 2022 года, который должен пройти в стране в мае. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам председателя федерации Харри Нуммелы, Россия и Белоруссия не смогут принять участие в турнире. Он также выступил за исключение стран из мирового хоккейного сообщества.

27 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) наложила ряд запретов, касающихся выступлений россиян под эгидой организации. В частности, национальные команды страны не смогут играть на российских стадионах. Встречи сборных России должны будут проводиться на нейтральных полях и без зрителей.

Также российским футболистам запретят играть под отечественным флагом, запрет коснется и гимна страны. Спортсмены будут выступать под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Алексей Гусев
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