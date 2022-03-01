Президент Сербии осудил запрет вещания RT и Sputnik в стране

Президент Сербии Александр Вучич осудил предложения его оппонентов о запрете вещания радиостанции Sputnik и телеканала RT в стране. Цитату приводит РИА Новости.

«Некоторые хотят всех, кто мыслит иначе, посадить в лагеря, они бы запретили все СМИ, которые говорят по-другому (...). Многие, когда говорят о свободе СМИ, думают, что свобода может быть лишь такая, чтобы только они присутствовали в СМИ и никто другой», — заявил политик, комментируя идею запрета Sputnik и RT в стране.

Такое предложение поступило в ответ на решение России провести спецоперацию на Украине. Совбез Сербии во главе с Вучичем назвал шаг Москвы ошибочным, но отказался вводить санкции.

Помимо ограничений, уже коснувшихся, в частности, банковского сектора, в Еврокомиссии предложили ограничить доступ RT и Sputnik к европейскому рынку СМИ.