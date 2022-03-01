Еврокомиссия предложит ограничить доступ RT и Sputnik к европейскому рынку СМИ

Еврокомиссия (ЕК) намерена добиться от стран Евросоюза (ЕС) ограничения доступа российского телеканала RT и информагентства Sputnik к европейскому рынку СМИ. О том, что ЕК предложит европейским государствам соответствующие меры, во вторник, 1 марта, сообщает Reuters.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в соответствии с ограничениями операторам ЕС запретят трансляцию любого контента RT и Sputnik, а также содействие его распространению. «Это (запрет — прим. «Ленты.ру») включает в себя трансляцию или распространение [контента] с помощью кабельных, спутниковых, интернет-платформ, IPTV-телевидения или приложений, будь они новыми или ранее установленными», — говорится в материале.

Уточняется, что санкции также будут применяться к лицензиям, разрешениям и дистрибьюторским соглашениям, чье действие будет остановлено. Бретон отметил, что ожидает принятия ограничений странами Евросоюза 1 марта.

27 февраля стало известно, что главы МИД Евросоюза договорились запретить вещание телеканалов RT и Sputnik на территории ЕС. Об этом сообщил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

24 февраля президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам, объявил о начале операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.