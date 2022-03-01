Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Еврокомиссия предложит ограничить доступ RT и Sputnik к европейскому рынку СМИ

Еврокомиссия намерена добиться от стран ЕС ограничения доступа RT и Sputnik к рынку СМИ

Еврокомиссия (ЕК) намерена добиться от стран Евросоюза (ЕС) ограничения доступа российского телеканала RT и информагентства Sputnik к европейскому рынку СМИ. О том, что ЕК предложит европейским государствам соответствующие меры, во вторник, 1 марта, сообщает Reuters.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в соответствии с ограничениями операторам ЕС запретят трансляцию любого контента RT и Sputnik, а также содействие его распространению. «Это (запрет — прим. «Ленты.ру») включает в себя трансляцию или распространение [контента] с помощью кабельных, спутниковых, интернет-платформ, IPTV-телевидения или приложений, будь они новыми или ранее установленными», — говорится в материале.

Уточняется, что санкции также будут применяться к лицензиям, разрешениям и дистрибьюторским соглашениям, чье действие будет остановлено. Бретон отметил, что ожидает принятия ограничений странами Евросоюза 1 марта.

27 февраля стало известно, что главы МИД Евросоюза договорились запретить вещание телеканалов RT и Sputnik на территории ЕС. Об этом сообщил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

24 февраля президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам, объявил о начале операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что целью происходящего является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Шойгу пообещал продолжить операцию на Украине до «достижения поставленных целей»
Путин обсудил военную операцию в Донбассе с наследным принцем Абу-Даби
В Верховной Раде поддержали внеблоковый статус Украины
Убегающий от обнаженной женщины российский полицейский попал на видео
Шойгу анонсировал международный антифашистский конгресс по борьбе с неонацизмом
В глобальной катастрофе нашли неожиданные плюсы для России
В России применили «Искандеры» на учениях
Российские банки под санкциями прекратят выпускать новые карты Visa и Mastercard
Легализовавших тысячи мигрантов в России преступников задержала полиция
Лавров упрекнул ЕС в нарушении своего основополагающего права человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.