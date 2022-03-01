В мозгу переболевших коронавирусом нашли аномалии

Российские ученые из НИТУ «МИСиС» обнаружили аномалии в мозгу переболевших коронавирусом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу университета.

Подобные нарушение нашли практически у 80 процентов исследуемых. Как считают специалисты, проводившие научную работу, полученные результаты соотносятся с гипотезой о наличии неврологических нарушений у болевших COVID-19. Эти данные также можно подтвердить с помощью электроэнцефалографии.

Как надеются медики, этот метод можно будет использовать в диагностике и обследованиях головного мозга после вирусной инфекции.

В феврале исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили опасные последствия для психического здоровья переболевших коронавирусом. Такие пациенты на 40 процентов чаще испытывали депрессию.