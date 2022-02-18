Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Найдены опасные последствия коронавируса для психики

Учены считают, что переболевшие COVID-19 подвержены психическим заболеваниям

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли опасные последствия для психического здоровья тех, кто перенес COVID-19. Выводы исследования они опубликовали в медицинском журнале BMJ.

Ученые проанализировали данные 153 848 взрослых, которые получили положительный ПЦР-тест, и соотнесли их с контрольной группой, не болевшей коронавирусной инфекцией. Они также сравнили пациентов с COVID-19 с больными гриппом, чтобы определить является ли риск развития психических заболеваний свойственным только коронавирусу.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа

Результаты работы показали, что люди, перенесшие инфекцию, на 35 процентов чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40 процентов чаще испытывали депрессию, чем другие респонденты. Также специалисты отметили, что у переболевших на 41 процент чаще наблюдались проблемы со сном и на 80 процентов чаще нейрокогнитивный спад, который выражается в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях.

Специалисты также добавили, что не знают точно, почему так происходит, но одна из ведущих гипотез гласит, что вирус может проникать в головной мозг и разрушать клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства. Кроме того, они считают, что следуют уделить особое внимание выявлению этих заболеваний у выздоровевших после COVID-19.

В октябре 2021 Центр по контролю и профилактике заболеваний США отнес людей, имеющих психические проблемы, такие как депрессия и шизофрения, в группу лиц с высоким риском заражения коронавирусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Захарова объяснила высылку заместителя посла США
В Москве подросток отравился таблетками в попытке снять головную боль
Найдены опасные последствия коронавируса для психики
Россиянам сообщили срок падения доллара до 70 рублей
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за винодельни
Сотрудница банка бросила работу ради продажи интимных фото в сети и разбогатела
Представители России и Украины прочли друг другу стихи в ООН
Amazon помирился с Visa
Тысячи британцев остались без света из-за шторма
Россияне признались в игнорировании проявлений постковидного синдрома
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.