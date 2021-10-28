Страдающих депрессией отнесли к группе риска по коронавирусу

Люди с психическими расстройствами включены в группу лиц с высоким риском заражения коронавирусом, пишет The New York Times.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отнесли людей, имеющих психические проблемы, включая депрессию и шизофрению, к тем, кто имеет право на ревакцинацию. По словам ученых, такие американцы с большей вероятностью могут серьезно заболеть COVID-19.

По мнению профессора Пенсильванского университета Пола Оффита (Paul Offit), включение психических расстройств в список рисков дает право 85 процентам взрослого населения США повторно получить прививки. Каждый пятый взрослый американец ежегодно страдает той или иной формой психического заболевания.

Исследования показали связь между психическими расстройствами, госпитализацией и тяжелым течением коронавируса. Ученые выяснили, что пациенты с шизофренией, зараженные COVID-19, умирают от него в три раза чаще. При этом люди с плохим настроением и тревожными расстройствами не были подвержены повышенному риску смерти от инфекции.

Ранее стало известно, что во время пандемии количество случаев клинической депрессии и тревожных расстройств по всему миру увеличилось более чем на четверть.