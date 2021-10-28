В Роспотребнадзоре назвали меняющее внешность последствие COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция может стать причиной облысения. Такое меняющее внешность последствие COVID-19 назвала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, ее цитирует ТАСС.

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«COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению», — заявила Руженцова.

Она добавила, что при тяжелой форме коронавируса, которая поражает разные органы и системы человека, необходим длительный период восстановления. Однако даже при легком течении может развиться постковидный синдром.

«В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», — объяснила специалист Роспотребнадзора.

Ранее психотерапевт Мисевич рассказала о симптомах депрессии после перенесенного COVID-19. По ее словам, признаками депрессии является сниженное настроение в течение двух недель, отсутствие сил на привычные дела. При этом специалист уточнила, что депрессия проявляется не сразу — она может развиться спустя некоторое время после выздоровления.