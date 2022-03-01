Принц Чарльз поделился своей позицией о происходящем на Украине

Принц Чарльз назвал происходящее на Украине атакой на свободу. Об этом сообщает издание People.

Наследник британского престола поделился своей позицией во время визита в город Саутенд-он-Си. Вместе с Чарльзом в мероприятии участвовала вдова британского политика Дэвида Эймисса, убитого исламистом во время встречи с избирателями. Принц заявил, что убийство Эймисса было атакой на демократию, открытое общество и свободу. «Сегодня мы видим, что на Украине самым бессовестным образом ведется атака на те же самые ценности», — добавил он. После этого Чарльз выразил солидарность со всеми, кто, по его словам, противостоит «жестокой агрессии».

Ранее в поддержку украинского народа выступили принц Гарри с супругой Меган Маркл, а также принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Кроме того, из-за событий на Украине королева отложила дипломатический прием, намеченный на 2 марта.

23 февраля сообщалось, что, несмотря на недомогание, Елизавета II провела традиционное еженедельное совещание с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону. Королева и премьер обсудили напряженную международную обстановку.