Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 1-й матч
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Нижний Новгород
Кубок России|1/8 финала
Бёрнли
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Кубок Италии|1/2 финала
Спорт

Вяльбе заявила об окончании международного сезона для российских лыжников

Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что мировой сезон для российских лыжников закончен

Фото: Lehtikuva / Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сборная России покинет Норвегию, где 3 марта стартует этап Кубка мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях», — заявила Вяльбе. Она также отметила, что согласует с Министерством спорта возможную организацию соревнований вместо Кубка мира.

Материалы по теме:
Россию лишили международных соревнований по футболу. ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из всех турниров
Россию лишили международных соревнований по футболу.ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из всех турниров
Вчера
«Политика влезает в спорт» Россию лишают международных турниров. Как эти решения нарушают главные спортивные принципы?
«Политика влезает в спорт»Россию лишают международных турниров. Как эти решения нарушают главные спортивные принципы?
Вчера

О завершении сезона для россиян NRK также рассказал старший тренер национальной сборной Юрий Бородавко. По его словам, команда вылетит на родину 2 марта.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. При этом Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустила россиян к соревнованиям.

До завершения сезона лыжникам оставалось провести два этапа Кубка мира. С 3 по 6 марта состоятся соревнования в Норвегии, а с 11 по 13 марта пройдет этап в Швеции.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Шойгу пообещал продолжить операцию на Украине до «достижения поставленных целей»
Роскомнадзор замедлил Twitter из-за распространения фейков
Оператор «Северного потока-2» задумался о банкротстве
Популярный российский комик начал получать угрозы в свой адрес
Вяльбе заявила об окончании международного сезона для российских лыжников
В России продлили ограничения на полеты в несколько регионов страны
YouTube заблокировал Первый канал на Украине
ЦУМ повысит цены на продукцию популярных брендов на 30 процентов
Великобритания отказалась обеспечивать бесполетную зону над Украину
Аэропорт Краснодара продлил ограничения на полеты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.