Вяльбе заявила об окончании международного сезона для российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сборная России покинет Норвегию, где 3 марта стартует этап Кубка мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях», — заявила Вяльбе. Она также отметила, что согласует с Министерством спорта возможную организацию соревнований вместо Кубка мира.

О завершении сезона для россиян NRK также рассказал старший тренер национальной сборной Юрий Бородавко. По его словам, команда вылетит на родину 2 марта.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. При этом Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустила россиян к соревнованиям.

До завершения сезона лыжникам оставалось провести два этапа Кубка мира. С 3 по 6 марта состоятся соревнования в Норвегии, а с 11 по 13 марта пройдет этап в Швеции.