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Россиян предупредили о возможном закрытии всех иностранных автоконцернов

Автоэксперт Моржаретто заявил, что в России могут закрыться все иностранные автоконцерны

Фото: Pixabay

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто предупредил, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины и новых ограничений против России в стране могут закрыться все иностранные автоконцерны. Вероятнее всего этого стоит ждать в случае введения технологических санкций, уверен он. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если будут технологические какие-то санкции, то уйти могут все», — заявил эксперт.

Ранее ряд иностранных компаний, занимающихся производством автомобилей, уже заявили приостановили продажи автомобилей и запчастей в России. Так, например, Volkswagen временно перестал отгружать автомобили для российских дилерских центров, а шведские компании Volvo Cars и Scania объявили о временной заморозке поставок продукции в страну из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за торговли с Россией. О тех же мерах объявила крупнейшая американская корпорация General Motors.

Марина Совина
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