Volkswagen прекратил поставки автомобилей в Россию

Volkswagen временно перестал отгружать автомобили для российских дилерских центров, пишет в своем Telegram-канале агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу германского автоконцерна. Компания уточнила, что приостановила реализацию поставок автомобилей, которые уже находятся на территории России, речи о прекращении импорта пока не идет.

Российское представительство Volkswagen объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: легковые автомобили Volkswagen, коммерческие автомобили Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati. Ранее в феврале Volkswagen в технопарке «Грабцево» в Калуге был вынужден остановить работу из-за перебоев с зарубежными поставками. Сроки возобновления производства не сообщались.

В конце февраля от поставок российским автодилерам отказались сразу несколько автогигантов, среди них Audi, Skoda и Porsche. Если производители перестанут присоединяться к «бойкоту», то даже в этом случае в 2022 году рынок может недосчитаться около 40 тысяч машин, заявили эксперты в разговоре с Forbes. Кроме того, крупный автоконцерн Stellantis задумался о закрытии или переносе своего завода «ПСМА рус» в России. Германский производитель грузовиков Daimler Truck также приостановил сотрудничество с российским «КАМАЗом».

Портал «Дром» сообщил «Интерфаксу», что в последние дни в России выросли спрос и цены на автомобили. По оценкам экспертов, после 24 февраля продажи выросли на треть, а цены — на 13 процентов. 22 февраля президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что из-за сложной геополитической ситуации в России может произойти взлет спроса на автомобили Lada. По его словам, компания прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций.