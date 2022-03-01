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General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию

Компания General Motors заявила о приостановке экспорта транспортных средств в Россию

Фото: Pavlo Gonchar/ Globallookpress.com

Крупнейшая американская корпорация General Motors («Дженерал моторс») заявила, что приостанавливает экспорт автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине и введения западных санкций против Москвы. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

«General Motors до дальнейшего уведомления приостановила экспорты транспортных средств в Россию. Мы продолжаем следить за развитием событий и принимать меры для реализации соответствующих стратегий смягчения последствий», — пояснили в организации.

В компании добавили, что продолжают работать над защитой своих сотрудников в России от последствий санкций для бизнеса. General Motors не имеет производства в России с 2019 года, после того, как отказалась от совместного предприятия с АвтоВАЗ, однако занимается продажами, в страну поставляется около трех тысяч автомобилей в год.

Ранее некоторые шведские компании, в числе которых Volvo Cars и Scania, сообщили о временной приостановке ведения бизнеса в России. Отмечается, что Volvo Cars решил приостановить продажи новых автомобилей в России из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за торговли со страной.

Марина Совина
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