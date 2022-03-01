Экономист высказался о последствиях ограничений Mastercard в России

Сейчас сложно оценить возможные последствия решения Mastercard отключить от своей системы несколько российских финансовых систем. Кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что это может привести к проблемах с их использованием в России.

Назвать все возможные последствия сейчас сложно, потому что раньше такие меры были исключительными, утверждает экономист.

«Такого рода санкций практически никогда не было, поэтому сейчас сложно увидеть, как будет работать вся эта система. Это связано с электронными системами, обменом данными, с различными межбанковскими протоколами. Как точно будет работать эта система, вам не скажут даже специалисты этой системы, потому что никто не пробовал этого делать раньше», — считает специалист.

После заявления Mastercard об отключении нескольких российских финансовых организаций из-за санкций компания Visa сообщила о готовности сделать то же самое. В компании утверждают, что принимают «оперативные меры», чтобы обеспечить соблюдение санкций, которые были введены против России после начала специальной операции в Донбассе. Однако если банк уже попал под ограничения, отключение от платежных систем мало на что повлияет, считает Кульбака.

Если эта мера распространяется на те же банки, на которые уже наложены санкции, это больше символическая мера, которая показывает отношение Mastercard к происходящему Николай Кульбака кандидат экономических наук

Есть вероятность, что со временем у пользователей российских банковских карт станет больше сложностей с международными платежами, полагает экономист.

«Альтернатива — наличка. Но если учесть, что гражданам России сейчас практически полностью ликвидируют возможность куда-либо поехать, то потребности расплачиваться картами в других странах у людей попросту не будет», — заключил Кульбака.

Платежная карта Mastercard заблокировала доступ к некоторым финансовым институтам России 1 марта. Ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) рассказали, что на территории России карты Visa и Mastercard продолжат работать даже в случае самых жестких санкций.

