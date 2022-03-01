В США раскрыли причины начала Россией спецоперации на Украине

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор раскрыл причины начала президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Украине и заявил, что Москва никогда не позволит Киеву вступить в НАТО. Своим мнением он поделился с Fox News.

По словам офицера, игнорирование обеспокоенности российского лидера в конечном итоге заставило его отреагировать. «Владимир Путин занимается тем, что его беспокоит вот уже 15 лет. Он не потерпит наших сил и ракет на своей границе так же, как и мы бы не потерпели российского вооружения на Кубе», — отметил военный.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе.

17 декабря 2021 года Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Россия призвала членов Североатлантического альянса отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.