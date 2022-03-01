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ООН сообщила о 660 тысячах беженцев с территории Украины

Управление Верховного комиссара ООН сообщило о более чем 660 тысячах беженцев с Украины

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Более 660 тысяч беженцев прибыли с территории Украины в соседние государства. Об этом сообщила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту, передает ТАСС.

«За последние шесть дней 660 тысяч беженцев прибыли с Украины в соседние страны», — сказала Манту.

Ранее начальник Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдавии Александр Опря сообщил, что за последние дни в страну въехали почти 70 тысяч иностранцев, в том числе 67,3 тысячи человек пересекли границу с Украиной.

Чехия направила за беженцами два поезда на границу Польши и Украины. О готовности принять бегущих от военного конфликта людей заявили и США.

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Алевтина Запольская
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