ООН сообщила о 660 тысячах беженцев с территории Украины

Более 660 тысяч беженцев прибыли с территории Украины в соседние государства. Об этом сообщила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту, передает ТАСС.

«За последние шесть дней 660 тысяч беженцев прибыли с Украины в соседние страны», — сказала Манту.

Ранее начальник Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдавии Александр Опря сообщил, что за последние дни в страну въехали почти 70 тысяч иностранцев, в том числе 67,3 тысячи человек пересекли границу с Украиной.

Чехия направила за беженцами два поезда на границу Польши и Украины. О готовности принять бегущих от военного конфликта людей заявили и США.