Власти Молдавии опровергли запрет мужчинам покидать страну

Власти Молдавии опровергли появившиеся сообщения о том, что мужчинам запрещено покидать страну, передает РИА Новости.

Правительство назвало фейком появившиеся в интернете слухи и заявило, что не вводило подобного запрета для мужского населения.

24 февраля молдавский парламент ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней из-за военной операции России на территории Украины. Комиссия по чрезвычайным ситуациям упростила въезд в республику для украинских граждан.

Начальник Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдавии Александр Опря 28 февраля сообщил, что за последние дни в страну въехали почти 70 тысяч иностранцев, в том числе 67,3 тысячи пересекли границу с Украиной. В то же самое время Молдавию покинули 33 тысячи украинских граждан, пишет Noi.md.