В России для эвакуированных из Донбасса семей проведут специальные представления

Росгосцирк проведет в марте 2022 года серию специальных цирковых представлений для эвакуированных с Донбасса семей. Как уточнили в пресс-службе Министерства культуры, мероприятия решили организовать с целью поддержки беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Комментируя инициативу, гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что таким образом было решено подключиться к акции помощи детям и жителям Донбасса. «Сейчас из Донецка и Луганска приезжают дети, которые родились и выросли на войне. Восемь лет они жили под обстрелами. Многие из них никогда не были в цирке. Мы очень хотим увидеть улыбки на их лицах», — отметил он.

Уточняется, что первое представление состоится 2 марта в Ростовском цирке. Зрителей ждет насыщенная программа с тиграми Ярослава Запашного, клоунами, воздушными гимнастами, дрессировщиками и другими артистами.

7 марта специальное представление проведет Курский цирк. В этот день на манеже гостей будут радовать североамериканские бизоны, верблюды, тибетские яки и дикобразы программы «Дикая планета».

Кроме того, известно, что к акции подключится и Нижегородский цирк. Руководство цирка намерено провести в марте серию представлений для эвакуированных семей.

В пресс-службе Минкульта указали, что представления для детей из Донецка и Луганска уже провели накануне в Саратовском цирке. В прошлые выходные на представлении побывали дети из пунктов временного размещения Энгельса и Саратова. На следующей неделе с программой ознакомятся дети из Вольска и Маркса.

25 февраля, сообщалось, что через границу России перешли более 120 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Как уточнил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, более половины прибывших — дети. Пункты временного размещения для беженцев развернуты в 15 регионах России, добавил он.