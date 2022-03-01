Россияне отказались ехать в один расположенный рядом с Украиной регион

Российские туристы полностью аннулировали бронирования в отелях Ростовской области, которая расположена рядом с украинской границей, из-за введения чрезвычайного положения в регионе. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам главы Федерации рестораторов и отельеров области Карины Шатворян, путешественники вынуждены отказаться от своих планов и отменить поездки на март и апрель. Она уточнила, что Ростовская область стала одним из нескольких регионов, где временно закрыто авиасообщение.

Ранее, в феврале, несколько аэропортов в городах на юге России приостановили свою работу на фоне военной спецоперации в Донбассе. Были приостановлены рейсы в Геленджик, Элисту, Анапу, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону.