Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне отказались ехать в один расположенный рядом с Украиной регион

Россияне полностью аннулировали бронирования в отелях Ростовской области

Фото: Александр Поготов / РИА Новости

Российские туристы полностью аннулировали бронирования в отелях Ростовской области, которая расположена рядом с украинской границей, из-за введения чрезвычайного положения в регионе. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам главы Федерации рестораторов и отельеров области Карины Шатворян, путешественники вынуждены отказаться от своих планов и отменить поездки на март и апрель. Она уточнила, что Ростовская область стала одним из нескольких регионов, где временно закрыто авиасообщение.

Ранее, в феврале, несколько аэропортов в городах на юге России приостановили свою работу на фоне военной спецоперации в Донбассе. Были приостановлены рейсы в Геленджик, Элисту, Анапу, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Европе выбрали российские банки для отключения от SWIFT
Грузия отреагировала на решение Зеленского отозвать посла
В «Аталанте» рассказали об отношениях российского игрока клуба с украинским
Минобороны объявило о полном блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю
ЕС призвали усилить возможности сдерживания для избежания войны
Атаковавшую территорию России украинскую ракету сбили силы ДНР
В российском городе сотрудника вневедомственной охраны осудили за убийство
В США раскрыли причины начала Россией спецоперации на Украине
Стало известно о требованиях России на переговорах с Украиной
Мужчина самостоятельно принял роды у жены на обочине дороги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.