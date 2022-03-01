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В Киеве сообщили о принятии заявки на членство Украины в ЕС

В Офисе президента Зеленского сообщили, что заявку на членство Украины в Евросоюзе приняли
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заявка Украины на членство в Европейском союзе (ЕС) принята и рассмотрена по ускоренной процедуре, пока что она находится на рассмотрении. Об этом сообщил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает ТАСС.

Ермак подтвердил, что заявка зарегистрирована, а также заявил, что 1 марта Зеленский планирует выступить с видеообращением к европейским депутатам.

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28 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Копии документа Киев направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберте Метсоле.

В Кремле считают, что возможное вступление Украины в Евросоюз стоит рассматривать отдельно от вопросов стратегической безопасности. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ЕС не является военно-политическим блоком.

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Алиса Реброва
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