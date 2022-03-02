Очевидцы описали жестокость китайцев в ходе конфликта с СССР за остров Даманский

Китайцы, которые в 1969 году участвовали в конфликте с СССР за остров Даманский, расположенный посреди реки Уссури на границе двух государств, творили зверства по отношению к раненым и убитым ими советским пограничникам. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказали очевидцы событий.

Об одном из подобных эпизодов рассказала Татьяна Решетняк, которая в 1969 году работала медсестрой хирургического отделения больницы города Иман (ныне Дальнереченск).

«Вдоль стен штабелями лежали солдатики. Прямо один на одном. У кого глаз нет, у кого звезда на лбу вырезана. Щеки порезаны», — описала она.

По воспоминаниям полковника милиции в отставке Владимира Самохвалова, который в 1969 году служил в войсках Дальневосточного пограничного округа, китайцы добивали на месте раненых и уродовали захваченные тела советских пограничников.

«Есть фотографии, на которых все это видно», — отметил он.

Конфликт на острове Даманский произошел в марте 1969 года, когда на советскую погранзаставу напали китайские военные. Погибли 58 советских пограничников, еще 94 получили ранения. Число жертв китайской стороны засекречено, но, по разным оценкам, оно составляет от 100 до 300 человек.