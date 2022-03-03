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В Думу внесли проект о призыве на службу в Донбасс участников антивоенных акций

В ГД внесли проект о призыве на службу в Донбасс лиц, участвующих в акциях против ВС РФ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому на военную службу в Донбасс будут призывать тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура России опубликовала на своем сайте сообщение, в котором пригрозила уголовными делами тем, кто призывает к «антивоенным» акциям. В ведомстве сослались на то, что «призывы к проведению гражданами якобы мирных антивоенных акций» опубликовывают запрещенные в стране экстремистские объединения.

1 марта Мосгорсуд сообщил, что столичные суды арестовали свыше 60 участников прошедших в городе несанкционированных митингов. Еще 200 участников акций получили штрафы.

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Сергей Истомин
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