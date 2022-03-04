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ФСБ обнаружила в Крыму арсенал боеприпасов

ФСБ обнаружила в Крыму склад боеприпасов и взрывчатки

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ обнаружили в Крыму склад с боеприпасами, оружием и взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС.

Тайники находились неподалеку от населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов. Их замаскировали строительным мусором.

На месте взрывотехники изъяли две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала подростков, планировавших вооруженное нападение на российские школы — они проживали в Калужской и Владимирской областях. С подростком из Владимирской области правоохранители провели профилактические мероприятие, а школьника из Калужской области решением суда направили на принудительное лечение.

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Мария Рубникович
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