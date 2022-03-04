Силовые структуры
ФСБ обнаружила в Крыму арсенал боеприпасов
ФСБ обнаружила в Крыму склад боеприпасов и взрывчатки
Сотрудники ФСБ обнаружили в Крыму склад с боеприпасами, оружием и взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС.
Тайники находились неподалеку от населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов. Их замаскировали строительным мусором.
На месте взрывотехники изъяли две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала подростков, планировавших вооруженное нападение на российские школы — они проживали в Калужской и Владимирской областях. С подростком из Владимирской области правоохранители провели профилактические мероприятие, а школьника из Калужской области решением суда направили на принудительное лечение.