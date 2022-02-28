ФСБ задержала планировавших вооруженное нападение на российские школы подростков

ФСБ задержала подростков, планировавших вооруженное нападение на российские школы — они проживали в Калужской и Владимирской областях. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе УФСБ Калужской области.

С подростком из Владимирской области правоохранители провели профилактические мероприятие, но решается вопрос о постановке школьника на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Что касается школьника из Калужской области, то он решением суда направлен на принудительное лечение. Более детальных данных о планах этих подростков не сообщается.

По данным ведомства, школьники попали в поле зрения силовиков в ходе работы по выявлению угроз безопасности, исходящих от молодежных радикальных сообществ. В частности, речь идет о противодействии запрещенному в России террористическому движению «Колумбайн».