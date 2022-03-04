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В Пекине начались зимние Паралимпийские игры-2022

Зимняя Паралимпиада 2022 года началась в Пекине

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Пекине официально стартовали зимние Паралимпийские игры 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Официальная церемония открытия соревнований прошла в пятницу, 4 марта. Режиссером мероприятия стал Чжан Имоу, который выступал в этом же качестве на церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в китайской столице.

Соревнования пройдут с 4 по 14 марта. Спортсмены разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта.

3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил россиян и белорусов от Игр в Пекине. Изначально спортсменов допустили к соревнованиям, однако затем решение было изменено. В МПК пояснили, что это было сделано из-за массовой негативной реакции иностранных федераций.

Алексей Гусев
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