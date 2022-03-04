Рада потребовала от Евросоюза расширить санкции против России и Белоруссии

Комитет Верховной Рады (ВР) Украины по вопросам антикоррупционной политики потребовал о Европейского союза (ЕС) расширить санкции против госсектора России и Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, сообщает ТАСС.

Депутаты обратились к Совету Евросоюза, Европейской службе внешних действий и парламентам других государств с просьбой относительно расширения перечня ограничительных мер в отношении РФ и Белоруссии.

Члены комитета просят расширить санкции в отношении ряда банковских учреждений, а также предприятий государственного сектора экономики двух стран. В перечень вошли «Газпром», «Роснефть», «Росатом», РЖД, «Роскосмос» и его дочерние предприятия.

Кроме того, украинские депутаты предлагают запретить импорт из России и Белоруссии нефти, газа и продуктов их переработки, а также военных технологий и товаров двойного назначения. Также в Раде просят запретить работу Google, App Store, Amazon Web Services на территориях двух стран.

Ранее в конгресс США внесли законопроект, предлагающий ввести санкции против всех госпредприятий России, включая компанию «Газпром». Сенатор от штата Флорида Марк Рубио заявил, что «ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.