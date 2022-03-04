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Жеребца в последний момент спасли от смерти на бойне и нашли ему хозяев

Жеребца из Саратова выкупили с бойни, выходили и нашли ему хозяев в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

Сотрудники нижегородского конного клуба «Кантри» в последний момент выкупили на бойне жеребца, выходили и нашли ему хозяев в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Как рассказала руководитель «Кантри» Ксения Антонова, в августе 2021 года она с коллегами наткнулась в социальных сетях на объявление, в котором говорилось, что полуторогодовалого жеребчика отправляют на мясную ферму в Саратове, но все еще есть возможность выкупить его и спасти от смерти. «Его счет шел на часы, поэтому мы незамедлительно решили выкупить и забрать в Нижний Новгород, в наш центр реабилитации спасенных лошадей», — объяснила Антонова.

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Когда жеребец прибыл на реабилитацию, он находился в очень тяжелом психологическом состоянии и боялся людей. К нему невозможно было даже прикоснуться. «К нам приехал абсолютно дикий, неадекватный, местами агрессивный жеребенок», — рассказала Антонова.

Жеребцу дали кличку Титан, так как, несмотря на юный возраст, он был достаточно крупным и сильным. Благодаря реабилитации выяснилось, что на самом деле конь обладает очень добрым нравом.

В феврале 2022 года для Титана нашли хозяев, и теперь он живет в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что ветеринары и представители лесной службы Индии спасли леопарда, провалившегося в колодец. Животное обнаружил фермер, когда отправился за водой.

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Никита Савин
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