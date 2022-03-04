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Москалькова объяснила введение закона об уголовном наказании за фейки

Москалькова заявила о необходимости избежать злоупотреблений по закону о фейках

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Властям необходимо избежать злоупотреблений при использовании закона, предусматривающего уголовное наказание за публикацию фейков о действиях российской армии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

При этом она объяснила, что закон соответствует потребностям сегодняшнего дня. По ее словам, он также порожден запросом общества, поскольку публикация подобной информации может посеять панику..

Уполномоченный по правам человека считает, что каждый, кто публикует некорректную информацию о действиях российских военных, должен осознавать последствия, к которым это может привести и свою за них ответственность.

В пятницу, 4 марта, Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности за публикацию фейков о действиях российских военных. Согласно закону, максимальное наказание за это может составить до 15 лет лишения свободы.

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Роман Кирьянов
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