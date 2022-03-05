Футболистам РПЛ предрекли зарплаты уровня 1990-х

Бывший глава футбольных клубов «Москва» и «Локомотив» Юрий Белоус предрек понижение зарплат для игроков, выступающих в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Бизнес Online».

По мнению функционера, изоляция российского футбола серьезно ударит по клубам лиги, так как они останутся без доходов за участие в еврокубках. Кроме того, может возникнуть нехватка спонсорских отчислений. На этом фоне, как заявил Белоус, зарплаты футболистов могут упасть до уровня 1990-х.

Белоус также отметил, что если санкции сохранятся в ближайшее время, российский чемпионат ждет отток футболистов. Из-за падения зарплат они будут стремиться перебраться в Европу.

Российский футбол оказался в изоляции: Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили отечественные клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой.