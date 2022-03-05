Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Эспаньол
2:0
Завершен
Хетафе
Испания - Примера|27-й тур
ЦСКА
1:0
Завершен
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Локомотив
2:3
(ОТ)
Завершен
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 3-й матч
Рома
1:0
Завершен
Аталанта
Италия - Серия А|28-й тур
Ливерпуль
1:0
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Спорт

Футболистам РПЛ предрекли зарплаты уровня 1990-х

Бывший глава «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что игроков РПЛ ждет понижение зарплат

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший глава футбольных клубов «Москва» и «Локомотив» Юрий Белоус предрек понижение зарплат для игроков, выступающих в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Бизнес Online».

По мнению функционера, изоляция российского футбола серьезно ударит по клубам лиги, так как они останутся без доходов за участие в еврокубках. Кроме того, может возникнуть нехватка спонсорских отчислений. На этом фоне, как заявил Белоус, зарплаты футболистов могут упасть до уровня 1990-х.

Белоус также отметил, что если санкции сохранятся в ближайшее время, российский чемпионат ждет отток футболистов. Из-за падения зарплат они будут стремиться перебраться в Европу.

Российский футбол оказался в изоляции: Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили отечественные клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
На Украине подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Вучич объяснил поддержку резолюции в ООН по операции России на Украине
Visa объявила о приостановке работы в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.