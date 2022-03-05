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Глава еще одного российского региона сообщил о смерти земляка на Украине

Глава Амурской области Орлов заявил о гибели военного в ходе операции на Украине

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Военный-контрактник из Белогорска погиб в ходе специальной операции на Украине. О смерти земляка сообщил в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

Глава российского региона подчеркнул, что за проявленное мужество погибший военный будет представлен к государственной награде. Орлов выразил соболезнования родственникам военного-контрактника.

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Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о гибели восьми российских военнослужащих. Еще 40 военных из Бурятии получили ранения, сейчас они находятся в госпиталях, добавил он.

Цыденов выразил соболезнования родным и близких погибших.

2 марта Министерство обороны России впервые раскрыло данные о потерях российских войск в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, ранены более полутора тысяч.

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Анна Щербакова
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