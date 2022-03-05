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Стало известно о гибели еще восьми россиян на Украине

Восемь военных из Бурятии погибли во время спецоперации России на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Еще восемь российских военнослужащих погибли во время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном портале Республики Бурятия.

Во время проведения операции по демилитаризации и денацификации Украины получили ранения еще 40 военных из Бурятии — они находятся в госпиталях.

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«Бурятия будет помнить подвиг наших земляков, проявивших мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Ребята выбрали для себя непростой путь и погибли при исполнении служебного долга», — приводятся в сообщении слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Глава республики также выразил соболезнования родным и близких погибших.

Ранее о гибели майора Сергея Кашанского во время операции на Украине сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, российскому военному было 32 года, он служил по контракту в Новосибирске.

В среду, 2 марта, Министерство обороны России впервые раскрыло данные о потерях российских войск в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, ранены более полутора тысяч.

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Анастасия Шейкина
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