Стало известно о гибели еще восьми россиян на Украине
Еще восемь российских военнослужащих погибли во время проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном портале Республики Бурятия.
Во время проведения операции по демилитаризации и денацификации Украины получили ранения еще 40 военных из Бурятии — они находятся в госпиталях.
«Бурятия будет помнить подвиг наших земляков, проявивших мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Ребята выбрали для себя непростой путь и погибли при исполнении служебного долга», — приводятся в сообщении слова главы Бурятии Алексея Цыденова.
Глава республики также выразил соболезнования родным и близких погибших.
Ранее о гибели майора Сергея Кашанского во время операции на Украине сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, российскому военному было 32 года, он служил по контракту в Новосибирске.
В среду, 2 марта, Министерство обороны России впервые раскрыло данные о потерях российских войск в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, ранены более полутора тысяч.