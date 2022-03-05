Самый богатый человек Азии счел бесполезными санкции против криптовалют в России

Глава Binance и самый богатый человек в Азии Чанпэн Чжао указал на бесполезность санкций против криптоиндустрии, комментируя намерение ЕС ввести ограничение для россиян на пользование криптоактивами. Его слова приводит пресс-служба биржи на официальном сайте. Чжао считает, что если граждан России заблокируют на крупных международных криптобиржах, они перейдут на небольшие торговые платформы, зарегистрированные в России.

Низкая ликвидность небольших криптобирж не будет проблемой, поскольку поставщики и арбитражные трейдеры будут готовы ее предоставить, если увидят такую необходимость, отметил основатель Binance. «Ограничение несколькими крупными международными биржами практически ничего не дает», — отметил глава Binance.

Чжао напомнил, что для использования криптовалюты не всегда нужны посредники вроде бирж. Пользователь сможет принимать оплату в криптовалюте сразу после того, как установит криптокошелек с открытым исходным кодом. Основатель Binance также заявил, что России не будет выгоден массовый переход граждан на криптовалюту.

«Хочет ли Россия использовать криптовалюту? Нет, это девальвирует рубль. Переход россиян из рубля в криптовалюту ослабит рубль, а это ослабит мощь России. (...) Еще одна причина, по которой Россия вряд ли хочет использовать криптовалюту, заключается в том, что ее слишком легко отследить», — указано в сообщении.

Чжао еще раз подчеркнул, что Binance строго следует международному законодательству и предпринятым санкциям, однако не считает правильным ограничивать доступ всем российским пользователям без особого распоряжения регулирующих органов: «Решения о санкциях принимаются на самом высоком уровне правительства при поддержке законодательной власти, правоохранительных органов и даже вооруженных сил. (...) Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей».

Ранее Binance ограничила доступ к платформе гражданам России, включенным в санкционные списки США и ЕС. Держатели карт российских банков, подпавших под санкции, больше не могут пользоваться этими картами на платформе. В отношении российских, украинских и белорусских пользователей различные ограничения ввели биржи CEX IO, KUNA, BTC-Alpha и Qmall. От массовых блокировок россиян пока отказались Coinbase, EXMO и Kraken.

ЕС заявил, что обдумывает расширить санкции против России, чтобы страна не могла обойти ограничения с помощью криптовалюты. Об этом в марте заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Первый шаг сделала Швейцария — ее правительство решило заморозить криптоактивы россиян в кастодиальных сервисах (централизованных биржах и других компаниях).