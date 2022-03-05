В Крыму рассказали о гонениях русских немцев в Германии

Русские немцы, которые проживают в Германии, испытывают гонения в связи с ситуацией на Украине. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

По его словам, люди боятся, что это перерастет в массовое явление. «Нам поступают тревожные сообщения от русских немцев, проживающих в Германии. Творится что-то запредельное», — добавил Гемпель.

Он отметил, что в Германии совершают погромы магазинов, которые принадлежат русским немцам. «В свободной демократической Германии фактически началась травля русских немцев, в том числе в школах и университетах»,— подчеркнул глава комитета крымского парламента. Факты, связанные с гонениями, зафиксированы, их передадут в правозащитные организации, заключил Гемпель.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны на фоне антироссийской политики устроили гонения на деятелей культуры, представляющих Россию. Вместе с тем она призвала обратить внимание, что речь идет об уникальных людях, являющихся носителями высоких достижений человеческой культуры.