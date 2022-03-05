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США одобрили прибытие спецборта из России для вывоза дипломатов

США одобрили зафрахтованный правительством России рейс для вывоза российских дипломатов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

США одобрили прибытие зафрахтованного правительством России спецборта для вывоза российских дипломатов, высланных за «злоупотребление привилегиями проживания». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Это специальное исключение было сделано в соответствии с федеральными правилами, чтобы обеспечить отъезд сотрудников российской миссии и членов их семей к установленной нами дате», — заявил он.

Ранее российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в США из Санкт-Петербурга. Воздушное судно направилось в Вашингтон в 09:41 по московскому времени. Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский правительственный спецборт заберет из США дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата.

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Анжелика Бережная
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