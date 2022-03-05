Еще в одном российском регионе отменили ковид-сертификаты

Власти Воронежской области приняли решение отменить ковид-сертификаты, которые надо было предъявлять при посещении театров, музеев, заведений общепита. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что также будет отменен запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ослабление ограничительных мер связано с улучшением эпидемиологической обстановки.

«Поручил готовить соответствующий нормативный документ, подпишу его, как только он будет готов», — уточнил Гусев.

Ранее аналогичное решение приняли еще в одном российском регионе — Пензенской области. Местный губернатор Олег Мельниченко отметил, что в регионе наблюдается снижение количества обращений в кол-центры и случаев госпитализаций.

21 февраля стало известно, что в России изменились правила выдачи ковид-сертификатов. Их можно оформить на портале госуслуг при наличии антител к коронавирусу, но получить документ можно только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.