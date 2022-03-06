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Разработано позволяющее не заниматься спортом средство от ожирения

Исследователи из Техасского университета разработали препарат UTSA от ожирения

Фото: Pixabay

Исследовательская группа из Техасского университета в Сан-Антонио разработала инновационный ингибитор, который позволяет бороться с ожирением без занятий спортом. Кроме того, он потенциально может предотвращать кардиологические заболевания. Результаты работы опубликованы в журнале Steroids.

Механизм работы средства заключается в блокировке фермента цитохрома P450 8B1, который взаимодействует с холестерином и вызывает ожирение. В ходе работы ученые давали лабораторным мышам в течении семи дней этот фермент, при этом диета подопытных включала в себя большое количество жиров и сахаров. Благодаря воздействию цитохрома P450 8B1 у животных не наблюдалось никаких изменений в массе тела.

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Инновационный препарат назвали UTSA, ожидается, что он поможет разработать новые стратегии терапии резистентности к инсулину, приводящей к ожирению.

В феврале 2022 года голландский врач-диетолог Ян-Фридер Хармсен заявил, что физическая активность днем и полноценный отдых ночью приводят к улучшению метаболизма.

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Елена Апазиди
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