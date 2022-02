Диетолог раскрыл неожиданный секрет улучшения метаболизма

Активность в течение светового дня и отдых ночью приводит к улучшению метаболизма, заявил диетолог Университета Маастрихта в Нидерландах Ян-Фридер Хармсен (Jan-Frieder Harmsen), пишет Eat This, Not That!.

Ученые изучили данные 14 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 75 лет, страдающих от ожирения. Одной группе включали яркий свет днем и тусклый — вечером. Другим участникам, наоборот, пришлось жить днем практически в темноте, а вечером — при ярком освещении. На обоих сеансах участники спали в темноте ночью и регулярно питались, поддерживая в организме калории и макронутриенты.

Их образцы крови проверяли перед завтраком и ужином, а также с получасовым интервалом в течение четырех часов после обоих приемов пищи. Медики определяли уровень триглицеридов, инсулина, мелатонина и глюкозы, играющих большую роль в обмене веществ.

Яркий свет днем привел к снижению уровня глюкозы в крови, тогда как его использование вечером замедляло метаболизм во сне. В результате участники съедали то же количество пищи, но сжигали меньше калорий во время сна. «Изменение условий освещения в доме таким образом, чтобы они имитировали цикл естественного света и темноты, улучшит метаболизм. Вечером не стоит включать яркий свет, чтобы не набирать лишние килограммы», — раскрыл неожиданный секрет улучшения обмена веществ врач. Он также призвал следовать естественному циклу дня, ночи и чаще бывать на воздухе.

Ранее диетолог Хюлья Чагатай (Hulya Cagatay) заявила, что красный перец способен подавить аппетит, сжечь калории, ускорить метаболизм.