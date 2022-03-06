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Российский гимнаст вышел на награждение на этапе КМ с буквой Z на груди

Российский гимнаст Куляк нанес на форму букву Z и вышел на награждение на этапе КМ

Кадр: Federazione Ginnastica d'Italia / Youtube

Российский гимнаст Иван Куляк нанес на форму букву Z перед церемонией награждения на этапе Кубка мира в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости.

С этим символом на груди спортсмен получил бронзовую медаль, завоеванную в упражнениях на параллельных брусьях. Победу в соревнованиях одержал украинец Илья Ковтун, второе место занял представитель Казахстана Милад Карими.

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что поступок Куляка стал ответом на многочисленные провокации со стороны украинцев по ходу турнира. «Потому что мы молчим, а они говорят ложь, наговаривают на нас активно. Нас просят не провоцировать, а они не останавливаются. Нельзя так дальше жить», — добавила Родионенко.

Первые фотографии военной техники с нарисованной на ней буквой Z появились в сети за несколько дней до начала спецоперации в Донбассе. После чего ее стали использовать многие патриотические Telegram-каналы, посвященные событиям на Украине. 2 марта глава Кемеровской области Сергей Цивилев решил «переименовать» Кузбасс и добавить в название букву Z. Он заявил, что это часть акции по поддержке российской армии.

Алексей Гусев
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