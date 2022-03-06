Глава UFC описал реакцию Нурмагомедова на включение бойца в Зал славы

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт описал реакцию россиянина Хабиба Нурмагомедова на включение его в Зал славы промоушена. Слова Уайта приводит The Mirror.

Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC на ивенте UFC 272, который прошел в Лас-Вегасе. Уайт отметил, что россиянин был не в настроении. «Как он отреагировал? Он был злобным сегодня. Не знаю, что такое с ним стряслось» , — заявил Уайт.

Нурмагомедов присутствовал на ивенте в качестве тренера Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова. Умару удалось добиться победы в предварительном карде. Уланбеков потерпел поражение.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках в профессиональных MMA.