Российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году», — сказано в сообщении.

Всего в смешанных единоборствах на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. В последнем поединке перед завершением карьеры российский боец победил американца Джастина Гэтжи.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Затем спортсмен трижды защищал титул Абсолютного бойцовского чемпионата.

4 марта Нурмагомедов одним словом высказался о предстоящем бое брата Умара Нурмагомедова. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выложил фото брата. «Готов», — подписал он снимок. Поединок против американца Брайана Келлехера пройдет 6 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 272.