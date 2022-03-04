Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов одним словом высказался о предстоящем бое брата Умара Нурмагомедова. Своим мнением он поделился на странице в Instagram.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выложил фото брата. «Готов», — подписал он снимок. Поединок против американца Брайана Келлехера пройдет 6 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 272.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал об отношении к соотечественникам в США. Спортсмен признался, что не почувствовал никаких изменений по отношению к себе на фоне ситуации вокруг России и Украины. «Как было, так и живем, все так же. Никакого давления не ощущаем», — заявил он.

На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13 поединках в ММА. 20 января он выиграл дебютный бой в рамках UFC. Боец победил удушающим приемом представителя Казахстана Сергея Морозова.